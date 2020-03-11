Motosikletliye çarparak adeta cinayete teşebbüs eden sürücü yakalandı - Son Dakika

Motosikletliye çarparak adeta cinayete teşebbüs eden sürücü yakalandı

İSTANBUL - Ümraniye'de bir otomobil sürücüsü motosikletli kuryenin üzerine direksiyonunu kırarak düşürmüş, yerde sürüklenen motosiklet sürücüsü karşı şeritten gelen aracın altında kalmaktan son anda kurtulmuştu. Adeta cinayete teşebbüs eden sürücü polis tarafından yakalandı. 420 TL para cezasına çarptırılan şahıs, hakkında işlem yapılmak üzere polis merkezine götürüldü.

Ümraniye'de geçtiğimiz cumartesi günü yaşanan olayda, Motosiklet sürücüsü Serhat Akcan seyir halinde olduğu sırada, otomobil sürücüsü direksiyonu üzerine kırarak kendisine bir anda çarpmıştı. Yerde sürüklenen motosikletli, karşı şeritten gelen aracın altında kalmaktan kıl payı kurtulmuştu. Olayın basına yansımasının ardından polis ekipleri şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

Yaptığı hareket ile adeta cinayete teşebbüs eden sürücü A.D., polis tarafından yakalandı. Sürücü A.D.'ye 'şerit izleme ve değiştirme kurallarına uymamak' maddesine istinaden 132 TL, 'trafik kazalarına karışanların, kaza mahallinde durmaması ve kaza mahallinde trafik güvenliği için gerekli tedbirleri almaması' maddesine istinaden 288 TL, toplamda 420 TL para cezası uygulandı.

Ayrıca A.D., 'Kara, deniz hava veya demir yolu ulaşım araçlarını kişilerin hayat, sağlık veya mal varlığı açısından tehlikeli olabilecek şekilde sevk ve idare eden kişi, 3 aydan iki 2 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır' maddesine istinaden adli işlem yapılmak üzere Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü Çakmak Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.