Motosikletliye çarpıp, ağır yaralayan aracın sürücüsü kaçtı - Son Dakika

KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde, plakası ve sürücüsü belirlenemeyen aracın çarpıp kaçtığı motosiklet sürücüsü Süleyman Altuntaş (47) ağır yaralandı. Kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaza, akşam saatlerinde İzmit Turan Güneş Caddesi'nde meydana geldi. Plakası ve sürücüsü belirlenemeyen araç, Süleyman Altuntaş'ın kullandığı 34 VP 4928 plakalı motosiklete çarptı. Sürücü araçla kaçarken, kasksız Altuntaş, savrularak başını yola çarpınca ağır yaralandı. Bu sırada bölgedeki bir kavgaya müdahale eden polis ekibinin kazayı görerek haber vermesi üzerine sağlık görevlileri gönderildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Altuntaş, Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Polis motosiklete çarptıktan sonra olay yerinden kaçan sürücünün kimliğini belirlemek ve yakalamak için çalışma başlattı.