Motosikletliye kurşun yağdıran sanığa müebbet hapis talebi - Son Dakika
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Motosikletliye kurşun yağdıran sanığa müebbet hapis talebi

29.04.2022 09:33

Eyüpsultan'da seyir halindeki motosiklet sürücüsü Şahin Akpınar'a kurşun yağdırarak ölümüne sebep olan sanığın yargılandığı davada mütalaa açıklandı.

Eyüpsultan'da seyir halindeki motosiklet sürücüsü Şahin Akpınar'a kurşun yağdırarak ölümüne sebep olan sanığın yargılandığı davada mütalaa açıklandı. Mütalaada sanığın müebbet hapis ile 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Eyüpsultan'da seyir halindeki motosikletli Şahin Akpınar'a içinde bulunduğu otomobilden kurşun yağdıran sanık Ulaş Keleş ile 2 sanığın yargılanmalarına devam edildi. İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, maktul Şahin Akpınar'ın ailesi ve avukatları Ahmet Serhat Seyhan, sanıkların avukatları ile birlikte hazır bulundu. Tutuklu sanık Ulaş Keleş ise duruşmaya SEGBİS aracılığıyla bağlandı.

MÜTALAA AÇIKLANDI

Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, sanık Ulaş Keleş'in 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası ile 'ruhsatsız silah bulundurma' suçundan da 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

Açıklanan mütalaada ayrıca, sanık Servan Turan'ın 'ruhsatsız silah bulundurma' suçundan 1 yıldan 2 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istenirken, sanıklar Servan Turan ve Emrah Başer'in üzerlerine atılı 'suçu bildirmeme' suçunun ön ödemeli suçlardan olduğu ve sanıkların ihtarda belirtilen miktarı ödediği gerekçesiyle haklarındaki suçlamanın düşürülmesi talep edildi.

Duruşmada taraf avukatları, açıklanan mütalaaya karşı beyanda bulunabilmeleri için mahkemeden süre verilmesini istediler.

Mahkeme, taraflara esasa ilişkin mütalaaya karşı beyanda bulunabilmeleri için süre verilmesine ve sanık Ulaş Keleş'in tutukluluk halinin devamına hükmederek duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 4 Kasım 2020 gecesi şüpheliler Ulaş Keleş, Servan Turan ve Emrah Başer'in seyir halinde içinde bulunduğu araçtan, motosiklet kullanan Şahin Akpınar'a doğru ateş açıldığı, Akpınar'ın açılan ateş sonucu yaralanarak motosikletten düştüğü ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği anlatıldı.

Kamera kaydı görüntülerinin de yer aldığı iddianamede, şüphelilerin içinde bulundukları aracın, maktulün kullandığı motosiklete yaklaştığının görüldüğü ve tanıkların beyanlarını doğrular nitelikte olduğu kaydedildi.

Hazırlanan iddianamede şüpheli Ulaş Keleş hakkında 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapisle, şüpheli Servan Turan ile Emrah Başer hakkında ise 'suçu bildirmeme' suçundan 1 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları talep edildi.

(Sema Demir-İHA)

Motosikletliye kurşun yağdıran sanığa müebbet hapis talebi
Motosikletliye kurşun yağdıran sanığa müebbet hapis talebi
Motosikletliye kurşun yağdıran sanığa müebbet hapis talebi
Motosikletliye kurşun yağdıran sanığa müebbet hapis talebi

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Motosikletliye kurşun yağdıran sanığa müebbet hapis talebi - Son Dakika


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