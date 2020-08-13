Motosikletliyle raylı yola giren adam tramvayın altında kaldı - Son Dakika

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde tramvayın geldiğini görmeyerek, raylı yoldan motosikleti ile geçmek isteyen bir vatandaş, tramvayın altında kaldı.

Kaza, İzmit ilçesi Kocaeli Valiliği'nin yakınında bulunan tramvay yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, plakası ve ismi alınamayan motosiklet sürücüsü, tramvayın geldiğini görmeyerek motosikletiyle yola atladı. Sürücünün bir anda yola girmesiyle birlikte vatman ani fren yaptı. Bu sırada durmayan tramvay, motosiklet sürücüsünü altına aldı. Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede kaza yerine ulaşan itfaiye ekibi, tramvayın altında kalan motosiklet sürücüsünü sıkıştığı yerden çıkardı. İlk müdahalesi, kaza yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından yapılan yaralı, ambulansa alınarak tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı. Yaralı adamın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ