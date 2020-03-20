Motosiklette 2 keçi, 2 insan - Son Dakika
Son Dakika Genel Motosiklette 2 keçi, 2 insan - Son Dakika

Motosiklette 2 keçi, 2 insan

7 saat önce

Motosiklette 2 keçi, 2 insan Keçinin ayağını yerde sürükleyerek motosiklette taşıdılar Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde bir motosiklet üzerindeki iki kişi aralarına aldıkları 2 keçinin ayaklarını yerde sürükleyerek taşıdı.

Motosiklette 2 keçi, 2 insan

Keçinin ayağını yerde sürükleyerek motosiklette taşıdılar

ADIYAMAN - Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde bir motosiklet üzerindeki iki kişi aralarına aldıkları 2 keçinin ayaklarını yerde sürükleyerek taşıdı.

Gölbaşı ilçesi Fatih Mahallesi Gazi Caddesi üzerinde plakası bulunmayan bir motosiklette binen iki kişi aralarına bindirdikleri 2 keçiyi motosikletle taşıdı. İki kişi arasına bindirilen keçiler Gölbaşı Caddelerinden götürülürken keçinin ayağının yerden sürüklenmesi ise dikkatlerden kaçmadı. Vicdanları sızlatan görüntüler, yoldan geçen vatandaşların cep telefonları kameralarına yansıdı. Hem kendi canlarını tehlikeye atan hem de keçinin ayaklarını yerden sürüklenmesine neden olan motosikletteki kişiler görenlerin tepkisine de neden oldu.

Motosiklette 2 keçi, 2 insan

Motosiklet, Adıyaman, Gölbaşı, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 11:43 Kaynak: İHA

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