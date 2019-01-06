Motosiklette 8 Kişiyle Tehlikeli Yolculuk
1 saat önce
Konya'da bir motosiklete binen 6'sı çocuk 8 kişinin kar yağışı sonrası yaptığı tehlikeli yolculuk görüntülendi.
Konya
'da bir motosiklete binen 6'sı çocuk 8 kişinin kar yağışı sonrası yaptığı tehlikeli yolculuk görüntülendi.
Aynı motosikletteki 8 kişi, merkez Selçuklu
ilçesi Beyşehir
Çevre yolunda tehlikeli yolculuk yolculuk yaptı.
Beş çocuğununun yanı sıra eşini de kucağındaki bebeğiyle motosiklete bindiren sürücü, kar yağışının etkili olduğu Konya caddelerinde seyretti.
Ailenin tehlikeli yolculuğu, bir araç kamerası tarafından da kaydedildi.
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Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 03:58 Kaynak: AA
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