Motosiklette Avrupa Akrobasi Şampiyonası'nda Kalinin birinci oldu

Motosiklette Afyonkarahisar'da yapılan Avrupa Akrobasi Şampiyonası'nın son ayağı Göbeklitepe Kültür Finali yarışını Rusya'dan Foma Kalinin kazandı.
Türkiye Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Şubesinin ev sahipliğinde, Afyon Motor Spor Merkezi'ndeki organizasyonun yarı final ve final yarışları sona erdi.
Uluslararası jüriden topladığı puanlarla 19 yaşındaki Rus akrobat Foma Kalinin birinciliği elde ederken, Macar sporculardan Herczeg Balazs ikinci, Podani Milan ise üçüncü oldu.
Avrupa Akrobasi Şampiyonası'nda 4 Türk sporcunun katıldığı "Afyonkarahisar Kupası" adı altında Türkiye Şampiyonası da yapıldı.
Türkiye Şampiyonası'nda Birkan Polat birinciliği kazanırken, Zafer Can Güngör ikinci, Hakan Cam Namlı da üçüncü oldu.
Sporcuların nefes kesen gösteriler sonrası ödül töreni düzenlendi.
Ödül törenine Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Başkanı Bekir Yunus Uçar, TSYD Ankara Şube Başkanı Hüseyin Doğru ve daire müdürleri katıldı.