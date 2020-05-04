Motosiklette bırakılan cep telefonunu böyle çaldı - Son Dakika

Motosiklette bırakılan cep telefonunu böyle çaldı

14 hırsızlık kaydı bulunan şahıs tutuklandı

GAZİANTEP - Bir vatandaşın cep telefonunu çalan ve 14 adet hırsızlıktan suç kaydı bulunan şüpheli sevk edildiği adli makamlar tarafından tutuklandı.

Bir vatandaşın cep telefonunu çalma anı güvenlik kamerasına yansıyan ayrıca 14 adet hırsızlıktan suç kaydı bulunan şüpheli, Gaziantep'in Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan başarılı çalışmalar sonucu yakalandı. Başka suçtan da aranması olan şahıs çıkarıldığı adli mercilerce tutuklandı.