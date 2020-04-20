Motosiklette bireysel hızlı düştü, kurye coştu

Koronavirüs salgını, motosiklet pazarına ağır darbe vurdu, bireysel satışlar neredeyse durdu.

Koronavirüs salgını, motosiklet pazarına ağır darbe vurdu, bireysel satışlar neredeyse durdu. Sektöre can simidi ise kurye tarafından geldi. E-ticaretteki patlama, motosikletçiye 5 bin yeni sipariş getirdi.

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