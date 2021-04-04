Motosiklette bulunan yemeği çaldı - Son Dakika

Motosiklette bulunan yemeği çaldı
04.04.2021 21:50
Niğde'de bir apartmana sipariş getiren motosikletli kurye, teslimat için apartmana girdiğinde yoldan geçen bir kişi motosiklette bulunan başka bir siparişi alarak kayıplara karıştı.
Niğde'de bir apartmana sipariş getiren motosikletli kurye, teslimat için apartmana girdiğinde yoldan geçen bir kişi motosiklette bulunan başka bir siparişi alarak kayıplara karıştı.
Kebap dürümü çalan kişi ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, Merkez Kayabaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Motosikletli kurye bir siparişi apartmana çıkardı. Motosiklette kalan başka bir siparişi ise yoldan geçen kapüşonlu bir kişi motosikletten alarak kayıplara karıştı. Diğer siparişi müşteriye götüren kurye ise dürümü yerinde göremeyince şaşkınlık yaşadı.
(Yasin Esen/İHA)
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