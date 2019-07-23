Motosiklette damacana üzerinde tehlikeli yolculuk



HATAY'ın İskenderun ilçesinde motosiklet arkasına yüklenen su dolu damacana üzerinde seyahat eden bir kişi, görenlerin yüreğini ağzına getirdi.

İlçenin en işlek bölgelerinden biri olan PAC Meydanı'nda sürücüsü tarafından ön ve arka kısmına su dolu damacanalar yüklenen motosikleti görenler gözlerine inanamadı. Sürcüsünün yanı sıra motosiklete binen bir kişinin, damacana üzerine oturarak seyahat etmesi cep telefonlarıyla görüntülendi.



- İskenderunhatay