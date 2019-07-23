Son Dakika Haberleri: Motosiklette damacana üzerinde tehlikeli yolculuk
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Motosiklette damacana üzerinde tehlikeli yolculuk

7 dakika önce

HATAY'ın İskenderun ilçesinde motosiklet arkasına yüklenen su dolu damacana üzerinde seyahat eden bir kişi, görenlerin yüreğini ağzına getirdi.

Motosiklette damacana üzerinde tehlikeli yolculuk, System.String[]


HATAY'ın İskenderun ilçesinde motosiklet arkasına yüklenen su dolu damacana üzerinde seyahat eden bir kişi, görenlerin yüreğini ağzına getirdi.
İlçenin en işlek bölgelerinden biri olan PAC Meydanı'nda sürücüsü tarafından ön ve arka kısmına su dolu damacanalar yüklenen motosikleti görenler gözlerine inanamadı. Sürcüsünün yanı sıra motosiklete binen bir kişinin, damacana üzerine oturarak seyahat etmesi cep telefonlarıyla görüntülendi.

- İskenderunhatay
İskenderun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 12:22 Kaynak: DHA
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