Sosyal medya, Çeşme otobanında kaydedilen videoyu konuşuyor. Seyir halindeki bir araçtan, motosiklet üzerinde seyahat ederken elbisesi havalananınca iç çamaşırı görünen kadını videoya çeken ve hakaret eden şahıs büyük tepki çekti.
Görüntülerde, o anları videoya çeken şahsın, "Çeşme otobanındayız. Yani ben ömrümde bu kadar rahat bir insan görmedim. Ulan Çeşme'de misin, dana? Bu hal ne? Herkes gülüyor etraftaki. Bu nedir ya? Bir yaşımıza daha girdik arkadaş. Bu ne rahatlıktır ya?" sözleri duyuluyor.
Video çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşılırken, yapılan yorumlar sonrasında kısa sürede sosyal medyada da gündem oldu. Videoyu kaydeden şahsa tepki gösteren çok sayıda kullanıcı "Video çekeceğine ikaz etsene belli ki farkında değil" yorumlarında bulundu.
İşte gelen diğer yorumlar;
Son Dakika › Cinsellik › Motosiklette iç çamaşırı görünen kadını kameraya alıp hakaret etti! Çığ gibi tepki topladı - Son Dakika