MOTOSİKLETTE KASKSIZ KÜÇÜK ÇOCUKLA TEHLİKELİ YOLCULUK - Son Dakika
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MOTOSİKLETTE KASKSIZ KÜÇÜK ÇOCUKLA TEHLİKELİ YOLCULUK

30.03.2022 09:25

BEYLİKDÜZÜ'nde kendisi kask takan motosikletlinin, hiçbir güvenlik önlemi almadan arkasında kasksız küçük çocukla tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı.

BEYLİKDÜZÜ'nde kendisi kask takan motosikletlinin, hiçbir güvenlik önlemi almadan arkasında kasksız küçük çocukla tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı.

Olay, dün Beylikdüzü Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde; 34 TF 5156 plakalı motosiklet sürücüsü, arkasına bindirdiği küçük çocuk için hiçbir güvenlik önlemi almadı. Kendisi kask takan sürücünün arkasındaki çocuğun canını hiçe sayıldığı yolculukta çocuğun kasksız olması da dikkat çekti. Motosiklet sürücüsü ve küçük çocuk daha sonra gözlerden kayboldu.

MOTOSİKLETTE KASKSIZ KÜÇÜK ÇOCUKLA TEHLİKELİ YOLCULUK
MOTOSİKLETTE KASKSIZ KÜÇÜK ÇOCUKLA TEHLİKELİ YOLCULUK

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Cumhuriyet Mahallesi, Motosiklet, Beylikdüzü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MOTOSİKLETTE KASKSIZ KÜÇÜK ÇOCUKLA TEHLİKELİ YOLCULUK - Son Dakika


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