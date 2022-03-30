MOTOSİKLETTE KASKSIZ KÜÇÜK ÇOCUKLA TEHLİKELİ YOLCULUK - Son Dakika

İstanbul'da yapılan açıklama bir tuzak mı? Rus yetkili, ordunun yeni planını ifşa etti

Rusya müzakere için neden Türkiye'yi seçtiklerini açıklayıp Ankara'ya bir de mesaj yolladı

BEYLİKDÜZÜ'nde kendisi kask takan motosikletlinin, hiçbir güvenlik önlemi almadan arkasında kasksız küçük çocukla tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı.

Olay, dün Beylikdüzü Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde; 34 TF 5156 plakalı motosiklet sürücüsü, arkasına bindirdiği küçük çocuk için hiçbir güvenlik önlemi almadı. Kendisi kask takan sürücünün arkasındaki çocuğun canını hiçe sayıldığı yolculukta çocuğun kasksız olması da dikkat çekti. Motosiklet sürücüsü ve küçük çocuk daha sonra gözlerden kayboldu.