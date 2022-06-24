Motosiklette 'Kontes'li yolculuk - Son Dakika
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Motosiklette 'Kontes'li yolculuk

24.06.2022 16:28
Motosiklette 'Kontes'li yolculuk

BURSA'da motosiklet sürücüsü Mustafa Eryılmaz'ın, 'Kontes' adını verdiği köpeği ile trafikte seyahat ettiği anlar kameralar tarafından görüntülendi.

BURSA'da motosiklet sürücüsü Mustafa Eryılmaz'ın, 'Kontes' adını verdiği köpeği ile trafikte seyahat ettiği anlar kameralar tarafından görüntülendi.

İnegöl ilçesi Kemalpaşa Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda motosikletiyle yolculuk yapan Mustafa Eryılmaz, 'Kontes' ismini verdiği 6 aylık köpeğini de kucağına oturttu. Motosiklet hareket edince patilerini gidona koyan köpek, yolculuğuna devam etti.

Mustafa Eryılmaz, köpeğiyle 3 aydır bu şekilde gezdiklerini söyleyerek "6 aylık köpeğim. Böyle seyahat etmeye alıştı. Biz nereye o oraya gidiyor. Her istediğimi yapıyor" dedi.

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Kaynak: DHA

Motosiklet, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Motosiklette 'Kontes'li yolculuk - Son Dakika

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