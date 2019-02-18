Son Dakika Haberleri: Motosiklette Koyunla Yolculuk

Motosiklette Koyunla Yolculuk

26 dakika önce

BATMAN'da motosikletteki 2 kişi, ortalarına aldıkları koyunla yolculuk yaptı.

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BATMAN'da motosikletteki 2 kişi, ortalarına aldıkları koyunla yolculuk yaptı.

Turgut Özal Bulvarı'nda ilerleyen 72 DC 447 plakalı motosikletteki 2 kişinin arasında koyun görenler gözlerine inanamadı. İsmi öğrenilemeyen sürücünün, trafik ışıklarında bekleyip, yeşil yandıktan sonra kavşaktan döndüğü anlar, bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Koyunu aralarına alarak yolculuk yapan 2 kişi, şaşkın bakışlar arasında ilerleyip gözden kayboldu.

- Batman

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 12:13 Kaynak: DHA

Batman, Güncel
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