Motosiklette Koyunla Yolculuk
26 dakika önce
BATMAN'da motosikletteki 2 kişi, ortalarına aldıkları koyunla yolculuk yaptı.
BATMAN'da motosikletteki 2 kişi, ortalarına aldıkları koyunla yolculuk yaptı.
Turgut Özal Bulvarı'nda ilerleyen 72 DC 447 plakalı motosikletteki 2 kişinin arasında koyun görenler gözlerine inanamadı. İsmi öğrenilemeyen sürücünün, trafik ışıklarında bekleyip, yeşil yandıktan sonra kavşaktan döndüğü anlar, bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Koyunu aralarına alarak yolculuk yapan 2 kişi, şaşkın bakışlar arasında ilerleyip gözden kayboldu.
- Batman
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Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 12:13 Kaynak: DHA
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