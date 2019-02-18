Son Dakika Haberleri: Motosiklette Koyunla Yolculuk

Motosiklette Koyunla Yolculuk

1 saat önce

Batman'da motosikletteki 2 kişi, ortalarına aldıkları koyunla yolculuk yaptı.

Motosiklette Koyunla Yolculuk, System.String[]
Batman'da motosikletteki 2 kişi, ortalarına aldıkları koyunla yolculuk yaptı.

Turgut Özal Bulvarı'nda ilerleyen 72 DC 447 plakalı motosikletteki 2 kişinin arasında koyun görenler gözlerine inanamadı. İsmi öğrenilemeyen sürücünün, trafik ışıklarında bekleyip, yeşil yandıktan sonra kavşaktan döndüğü anlar, bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Koyunu aralarına alarak yolculuk yapan 2 kişi, şaşkın bakışlar arasında ilerleyip gözden kayboldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 01:08 Kaynak: DHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Manisa'da Uçak Düştü Yönündeki İhbar Ekipleri Harekete Geçirdi Son Dakika! İsrail, Mescid-i Aksa'nın Rahmet Kapısı'na Zincir Vurdu

Venezuela Devlet Başkanı Maduro: İnsanlığın Geleceğini Türkiye Gibi Ülkeler Belirleyecek CHP'de Yeni Kriz! Çaycuma Adayı Rest Çekti, Şahinbey Adayı Çekildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.2.2019 14:28:05. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Motosiklette Koyunla Yolculuk
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]