Motosiklette seyir halindeyken sürücü değiştirdiler... Trafikte tehlikeli hareket kamerada - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Motosiklette seyir halindeyken sürücü değiştirdiler... Trafikte tehlikeli hareket kamerada - Son Dakika

Motosiklette seyir halindeyken sürücü değiştirdiler... Trafikte tehlikeli hareket kamerada

7 saat önce

Motosiklette seyir halindeyken sürücü değiştirdiler.

Motosiklette seyir halindeyken sürücü değiştirdiler... Trafikte tehlikeli hareket kamerada

İstanbul'da motosiklet sürücüsünün yaptığı hareket "yok artık" dedirtti

İSTANBUL - Bakırköy sahil yolunda bir motosiklet sürücüsü, arkadaşının isteği üzerine seyir halindeyken arkasında oturak kişiyle yer değiştirdi. Yürekleri ağızlara getiren o anlar kask kamerasına yansıdı.

Bakırköy sahil yolunda iki motosiklet sürücüsü seyretmeye başladı. Bir süre sonra motosikletlilerden biri diğerine arkasındakiyle yer değiştirmesini istedi. Arkadaşının isteğinin kırmayan motosikletli maganda, seyir halindeyken arkasındakiyle yer değiştirdi. Yaptıkları hareketle yürekleri ağza getiren magandalar hem kendi hem de sürücülerinin canını hiçe sayarak trafiği tehlikeye düşürdü. Yaşananları kask kamerasıyla kaydeden diğer motosiklet sürücüsü ise o anları sosyal medyada paylaştı.

Motosiklette seyir halindeyken sürücü değiştirdiler... Trafikte tehlikeli hareket kamerada

Motosiklet, İstanbul, Bakırköy, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 09:26 Kaynak: İHA
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