Motosiklette seyir halindeyken sürücü değiştirdiler - Son Dakika
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Motosiklette seyir halindeyken sürücü değiştirdiler

7 saat önce

Bakırköy sahil yolunda bir motosiklet sürücüsü, arkadaşının isteği üzerine seyir halindeyken arkasında oturan kişiyle yer değiştirdi.

Bakırköy sahil yolunda bir motosiklet sürücüsü, arkadaşının isteği üzerine seyir halindeyken arkasında oturan kişiyle yer değiştirdi. Yürekleri ağızlara getiren o anlar kask kamerasına yansıdı.

Bakırköy sahil yolunda iki motosiklet sürücüsü akıllara durgunluk veren bir aksiyona imza attı. Seyir halinde ilerledikleri sırada motosikletlilerden biri diğer motosiklet sürücüsüne yolcu koltuğundaki arkadaşıyla yer değiştirmek istedi. Arkadaşının isteğini kırmayan maganda, seyir halindeyken arkada oturan şahısla yer değiştirdi. Yaptıkları hareketle yürekleri ağza getiren magandalar hem kendi hem de sürücülerinin canını hiçe sayarak trafiği tehlikeye düşürdü. Yaşananları kask kamerasıyla kaydeden diğer motosiklet sürücüsü ise o anları sosyal medyada paylaştı.

(Doğan Can Cesur/İHA)

Motosiklette seyir halindeyken sürücü değiştirdiler

Bakırköy, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 09:30 Kaynak: İHA
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