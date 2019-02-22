Motosiklette Sezon İzmir'de Açılacak

Türkiye Motosiklet Federasyonunun 2019 yılı taslak yarış takvimi açıklandı.

Türkiye Motosiklet Federasyonunun 2019 yılı taslak yarış takvimi açıklandı.



Federasyondan yapılan açıklamaya göre sezon, 23-24 Mart'ta, İzmir'in Urla ilçesinde Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'nın ilk etabıyla başlayacak.



Açıklanan taslak programda süpermoto, motokros, enduro, ATV, süper enduro, drag ve su jeti branşları yer alıyor.



Dünya Motokros Şampiyonası 6-8 Eylül'de Afyonkarahisar'da, Dünya Kadınlar Motokros Şampiyonası ve Avrupa Motokros Şampiyonası ile düzenlenecek.



"Sea to Sky" organizasyonu 25-28 Eylül'de Antalya'nın Kemer ilçesinde, Yakın Karadeniz Baja Rallisi de 1-3 Kasım'da Düzce'de yapılacak.



Pist ve motonotik branşlarının yarış tarihleri ise daha sonra açıklanacak.



Açıklanan taslak programa göre yarış tarihleri ve yerleri şöyle:



Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası etapları:



23-24 Mart: İzmir/Urla



27-28 Nisan: Muğla/Fethiye



12-13 Ekim: Kocaeli/Kartepe



9-10 Kasım: Antalya/Kemer



Türkiye Süper Enduro Şampiyonası etapları:



15-16 Haziran: Bursa/İznik



13-14 Temmuz: Kastamonu/Azdavay



24-25 Ağustos: İzmir/Bergama



21-22 Eylül: Düzce/Kaynaşlı



Türkiye Motokros Şampiyonası etapları:



20-21 Nisan, 11-12 Mayıs, 29-30 Haziran, 3-4 Ağustos ve 19-20 Ekim



Türkiye Süpermoto Şampiyonası etapları:



4-5 Mayıs, 6-7 Temmuz, 31 Ağustos-1 Eylül ve 5-6 Ekim



Türkiye Drag Şampiyonası etapları:



8-9 Haziran, 20-21 Temmuz, 24-25 Ağustos ve 28-29 Eylül



Türkiye Su Jeti Şampiyonası etapları:



4-5 Mayıs, 22-23 Haziran, 27-28 Temmuz, 7-8 Eylül ve 5-6 Ekim

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