Motosiklette Sezon İzmir'de Açılacak
7 dakika önce
Türkiye Motosiklet Federasyonunun 2019 yılı taslak yarış takvimi açıklandı.
Türkiye Motosiklet Federasyonunun 2019 yılı taslak yarış takvimi açıklandı.
Federasyondan yapılan açıklamaya göre sezon, 23-24 Mart'ta, İzmir'in Urla ilçesinde Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'nın ilk etabıyla başlayacak.
Açıklanan taslak programda süpermoto, motokros, enduro, ATV, süper enduro, drag ve su jeti branşları yer alıyor.
Dünya Motokros Şampiyonası 6-8 Eylül'de Afyonkarahisar'da, Dünya Kadınlar Motokros Şampiyonası ve Avrupa Motokros Şampiyonası ile düzenlenecek.
"Sea to Sky" organizasyonu 25-28 Eylül'de Antalya'nın Kemer ilçesinde, Yakın Karadeniz Baja Rallisi de 1-3 Kasım'da Düzce'de yapılacak.
Pist ve motonotik branşlarının yarış tarihleri ise daha sonra açıklanacak.
Açıklanan taslak programa göre yarış tarihleri ve yerleri şöyle:
Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası etapları:
23-24 Mart: İzmir/Urla
27-28 Nisan: Muğla/Fethiye
12-13 Ekim: Kocaeli/Kartepe
9-10 Kasım: Antalya/Kemer
Türkiye Süper Enduro Şampiyonası etapları:
15-16 Haziran: Bursa/İznik
13-14 Temmuz: Kastamonu/Azdavay
24-25 Ağustos: İzmir/Bergama
21-22 Eylül: Düzce/Kaynaşlı
Türkiye Motokros Şampiyonası etapları:
20-21 Nisan, 11-12 Mayıs, 29-30 Haziran, 3-4 Ağustos ve 19-20 Ekim
Türkiye Süpermoto Şampiyonası etapları:
4-5 Mayıs, 6-7 Temmuz, 31 Ağustos-1 Eylül ve 5-6 Ekim
Türkiye Drag Şampiyonası etapları:
8-9 Haziran, 20-21 Temmuz, 24-25 Ağustos ve 28-29 Eylül
Türkiye Su Jeti Şampiyonası etapları:
4-5 Mayıs, 22-23 Haziran, 27-28 Temmuz, 7-8 Eylül ve 5-6 Ekim
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Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 12:32 Kaynak: AA
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