Motosiklette silahlı saldırıya uğrayan genç yaralandı - Son Dakika
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Motosiklette silahlı saldırıya uğrayan genç yaralandı

19 dakika önce

Çorum'da, motosikleti ile seyir halindeyken silahlı saldırıya uğrayan genç yaralandı.

Motosiklette silahlı saldırıya uğrayan genç yaralandı, System.String[]

Çorum'da, motosikleti ile seyir halindeyken silahlı saldırıya uğrayan genç yaralandı.


Olay, Mimar Sinan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Cemilbey Caddesi Rüstem Eren Parkı yakınlarında motosikleti ile seyir halindeki O.K.A.'ya plakası alınamayan bir araçtan tabancayla ateş açıldı. Açılan ateş sonucu vücuduna mermi isabet eden O.K.A. yaralandı. Olayı gören vatandaşlar polise haber verdi. İhbar üzerine belirtilen adrese çok sayıda polis ekibinin yanı sıra sağlık görevlileri sevk edildi. İlk müdahalenin olay yerinde yapılan O.K.A., Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri kaçan zanlı veya zanlıların yakalanması için çalışma başlatırken yapılan incelemede ise 5 adet mermi kovanı bulundu.


Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - ÇORUM

Çorum, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 03:58 Kaynak: İHA
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