Son Dakika Haberleri: Motosiklette Tehlikeli Yolculuk

Motosiklette Tehlikeli Yolculuk

7 dakika önce

KAHRAMANMARAŞ'ta bir motosikletteki 1'i bebek, 2'si çocuk 5 kişinin tehlikeli yolculuğu görenleri korkuttu.

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KAHRAMANMARAŞ'ta bir motosikletteki 1'i bebek, 2'si çocuk 5 kişinin tehlikeli yolculuğu görenleri korkuttu. Başka bir sürücünün cep telefonuyla fotoğrafladığı yolculuk, sosyal medyada tepki gördü.

Kent merkezinde bir vatandaş tarafından cep telefonuyla çekilen fotoğrafta, Azerbaycan Bulvarı'nda kırmızı ışıkta bekleyen motosiklette 1'i bebek 2'si çocuk 5 kişi görülüyor. Sürücüsünün kask takarak kendi güvenliğini sağladığı, ön ve arka tarafına birer çocuk, en arkada ise kucağında bebek olan bir kadının oturduğu motosikletle yapılan yolculuk görenleri korkuttu. Çeken kişi tarafından sosyal medyaya eklenen fotoğraf kısa sürede çok sayıda kişi tarafından paylaşılırken, yüzlerce de yorum aldı.

- Kahramanmaraş

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 11:20 Kaynak: DHA

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