Motosiklette Üçlü Podyum Mücadelesi

Milli motosikletçiler Toprak Razgatlıoğlu, Deniz Öncü ve Bahattin Sofuoğlu hafta sonunda İspanya ve Portekiz'deki 3 ayrı şampiyonada podyum mücadelesi verecek.

Milli motosikletçiler Toprak Razgatlıoğlu, Deniz Öncü ve Bahattin Sofuoğlu hafta sonunda İspanya ve Portekiz'deki 3 ayrı şampiyonada podyum mücadelesi verecek.



Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası, Deniz Öncü, Dünya Gençler Şampiyonası, Bahattin Sofuoğlu da Dünya Supersport 300 Şampiyonası'nda ter dökecek.



Toprak sezonun 3. ayağında, İspanya'nın Aragon Pisti'ne çıkacak.



Turkish Pucetti takımıyla mücadele verecek Toprak, ilk yarışına yarın TSİ 15.00'te çıkacak. İkinci yarış ise 7 Nisan Pazar günü aynı saatte başlayacak.



Deniz Öncü Portekiz'de



Milli sporculardan Deniz Öncü de Dünya Gençler Şampiyonası'nın ilk yarışı için Portekiz'de olacak.



Red Bull KTM Ajo Takımı ile şampiyonada yer alacak Deniz'in, Estoril Pisti'ndeki yarışı 7 Nisan Pazar günü koşulacak.



Bahattin Sofuoğlu da Aragon Pisti'nde



Turkish Pucetti Takımı sporcusu Bahattin Sofuoğlu, Dünya Supersport 300 Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek.



Genç sporcuların katılacağı şampiyonada, yarın yapılacak Superpole'un ardından 7 Nisan Pazar günü saat 16.15'te İspanya yarışı start alacak.

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