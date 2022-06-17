Motosikletteki baba-oğul, otomobilin altında kalmaktan kıl payı kurtuldu

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, otomobilin çarptığı motosikletteki Atilla Çetin (36) ile oğlu Talha (8), aracın altına girmekten son anda kurtuldu. Otomobilin de takla attığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 11.30 sıralarında meydana geldi. Kervan Yolu Caddesi'nden Acıbadem Yolu Sokak'a dönüş yapan Tunay Araz'ın (19) kullandığı 35 EU 110 plakalı otomobil, önce Atilla Çetin yönetimindeki 45 ZC 5057 plakalı motosiklete ardından da yol kenarındaki direğe ve kaldırıma çarpıp takla attı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan kasksız motosikletli Atilla Çetin ve arkasındaki oğlu Talha Çetin, yola fırladı. Baba-oğul, takla atan otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu. Kazayı yara almadan atlatan otomobil sürücüsü Tunay Araz da araçtan kendisi çıktı.Kaza anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık görevlilerince ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alınan baba ve oğulun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.