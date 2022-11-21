Motosikletten atılan yabancı cisim gözüne isabet eden genç kız ağır yaralandı - Son Dakika
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Motosikletten atılan yabancı cisim gözüne isabet eden genç kız ağır yaralandı

21.11.2022 10:47

Mersin'de kaldırımda arkadaşlarıyla yürüdüğü esnada motosikletiyle ilerleyen bir şahsın attığın bilinmeyen cisim, Hatice Aslan'ın sağ gözüne geldi. Ağır yaralan Aslan, hastaneden çıktıktan sonra şahıslar hakkında şikayetçi oldu.

18 Kasım'da Hüseyin Okan Merzeci Bulvarı'nda Mersin Üniversitesi (MEÜ) öğrencisi Hatice Aslan, saat 21.00 sıralarında, 2 kız arkadaşı ile dışarı çıktı. Kaldırımda yürüyen gençlerin yanından geçen motosikletteki şüphelinin attığı cisim, Aslan'ın sağ gözüne isabet etti.

KORNEASI ZARAR GÖRDÜ

Yere yığılan Aslan, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye kaldırıldı. Korneası zarar gören Aslan, taburcu edildikten sonra polise giderek şikayetçi oldu. Polis, saldırganın belirlenerek yakalanması için çalışma başlatırken, olay anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Kaynak: DHA
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Mersin Üniversitesi, Hatice Arslan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Motosikletten atılan yabancı cisim gözüne isabet eden genç kız ağır yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Motosikletten atılan yabancı cisim gözüne isabet eden genç kız ağır yaralandı - Son Dakika
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