Motosikletten benzin hırsızlığı kamerada - Son Dakika
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Motosikletten benzin hırsızlığı kamerada

20.04.2022 15:51
Motosikletten benzin hırsızlığı kamerada

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde kimliği belirsiz kişinin park halindeki motosikletin benzinini pet şişeye doldurup, başka bir motosikletle kaçtığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde kimliği belirsiz kişinin park halindeki motosikletin benzinini pet şişeye doldurup, başka bir motosikletle kaçtığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Zeynel Abidin Mahallesi TOKİ Konutları 12'nci Etap'ta önceki gün, motosikletle bir binanın önüne gelen kişi, bir süre çevreyi kolaçan etti. Bir süre sonra park halindeki motosikletin yanına gelen bu kişi, yanında getirdiği hortumla motosikletin benzinini pet şişeye doldurdu. Ardından kendi motosikletinin yanına giden kişinin yanına başka bir kişi geldi. Bir süre bu kişiyle sohbet eden şüpheli, motosikletine binip uzaklaştı.Olay anı güvenlik kamerasına yansırken, aynı motosikletin bir ay önce de benzininin çalındığı belirtildi.


Motosikletten benzin hırsızlığı kamerada
Motosikletten benzin hırsızlığı kamerada
Motosikletten benzin hırsızlığı kamerada
Motosikletten benzin hırsızlığı kamerada
Motosikletten benzin hırsızlığı kamerada
YORUMLAR
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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Motosikletten benzin hırsızlığı kamerada - Son Dakika


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