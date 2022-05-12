Motosikletten bir anda ateş açıldı, kanlar içinde kaldı - Son Dakika
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Motosikletten bir anda ateş açıldı, kanlar içinde kaldı

12.05.2022 10:35

Motosikletten bir anda ateş açıldı, kanlar içinde kaldı Tekirdağ Çorlu'da motosiklet üzerinden iki el açılan ateş sonucu yol kenarındaki yaya bacağından yaralandı.

Motosikletten bir anda ateş açıldı, kanlar içinde kaldı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ Çorlu'da motosiklet üzerinden iki el açılan ateş sonucu yol kenarındaki yaya bacağından yaralandı.

Olay, Cemaliye Mahallesi Perşembe Pazarı mevkiindeki yol kenarında meydana geldi. Halı yıkamacıda çalışan A.E. (39), Metiner 2. Sokak'taki bir ikamete temiz halı getirdiği sırada, yanına yanaşan bir motosikletten üzerine ateş açıldı.

İki el açılan ateş sonucu bacağından yaralanan iki çocuk babası A.E., kanlar içinde kaldı. Saldırgan da geldiği motosikletle olay yerinden kaçtı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan A.E.'nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Muhtar yaralının yardımına koştu

Öte yandan yaralının yardımına koşan Cemaliye Mahallesi Muhtarı Soner Uğur, "Silah seslerini duyup olay yerine koştuk. Yaralı kanlar içindeydi ve kan kaybını önlemek için bacağını bezle bağladık. Allah acil şifa versin" diye konuştu.

Saldırganın yakalanması için polis tarafından çalışma başlatıldı.

Motosikletten bir anda ateş açıldı, kanlar içinde kaldı
Motosikletten bir anda ateş açıldı, kanlar içinde kaldı
Motosikletten bir anda ateş açıldı, kanlar içinde kaldı
Motosikletten bir anda ateş açıldı, kanlar içinde kaldı

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Motosiklet, Tekirdağ, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Motosikletten bir anda ateş açıldı, kanlar içinde kaldı - Son Dakika


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