Motosikletten çıkan 2 kilo eroine 2 tutuklama - Son Dakika
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Motosikletten çıkan 2 kilo eroine 2 tutuklama

27.07.2022 12:36
Motosikletten çıkan 2 kilo eroine 2 tutuklama

MERSİN'de narkotik baskını sırasında kaçmaya çalıştığı motosikletten 2 kilo eroin çıkan H.A. ile aynı evde yakalanan S.K., tutuklandı.

MERSİN'de narkotik baskını sırasında kaçmaya çalıştığı motosikletten 2 kilo eroin çıkan H.A. ile aynı evde yakalanan S.K., tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 25 Temmuz'da uyuşturucu madde ticareti yapan kişileri yakalamak için harekete geçti. Ekipler, şüpheliler E.D., H.A. ve S.K.'nin adresine baskın yaptı. Polisleri fark eden şüphelilerden H.A., binadan motosikletle kaçmak isterken yakalandı. Motosiklette yapılan aramada 2 kilo eroin ele geçirildi. 3 şüpheli gözaltına alınırken, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 3 kişi, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden S.K. ile H.A. tutuklandı, E.D. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.


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Kaynak: DHA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Narkotik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Motosikletten çıkan 2 kilo eroine 2 tutuklama - Son Dakika

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SON DAKİKA: Motosikletten çıkan 2 kilo eroine 2 tutuklama - Son Dakika
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