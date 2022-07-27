Motosikletten çıkan 2 kilo eroine 2 tutuklama

MERSİN'de narkotik baskını sırasında kaçmaya çalıştığı motosikletten 2 kilo eroin çıkan H.A. ile aynı evde yakalanan S.K., tutuklandı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 25 Temmuz'da uyuşturucu madde ticareti yapan kişileri yakalamak için harekete geçti. Ekipler, şüpheliler E.D., H.A. ve S.K.'nin adresine baskın yaptı. Polisleri fark eden şüphelilerden H.A., binadan motosikletle kaçmak isterken yakalandı. Motosiklette yapılan aramada 2 kilo eroin ele geçirildi. 3 şüpheli gözaltına alınırken, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 3 kişi, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden S.K. ile H.A. tutuklandı, E.D. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.
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