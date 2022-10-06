Edirne'de motosikletle kaza yapan oğul, yaralı annesini bırakıp kaçtı! - Son Dakika
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Edirne'de motosikletle kaza yapan oğul, yaralı annesini bırakıp kaçtı!

06.10.2022 13:46
Edirne'de motosikletle kaza yapan oğul, yaralı annesini bırakıp kaçtı!

Edirne Keşan'da devrilen motosikletin sürücüsü Oktay K., arkasından düşerek yaralanan annesi 74 yaşındaki Safinaz K.'yi yaralı halde bırakarak kaza yerinden kaçtı. Olay yerine polis ve sağlık görevlileri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan kadın, oğlunun sürdüğü motosikletten düşerek yaralandığını ve oğlunun kaçtığını belirtti.

Edirne'de sabah saatlerinde İspat Cami Mahallesi Kurtuluş Caddesi'ndeki kavşakta meydana gelen kazada Keşan Orman Fidanlık Şefliği yönünden Mehmet Gemici Cennet Bahçesi yönüne dönel kavşaktan dönüş yapmak isteyen Oktay K. yönetimindeki plakasız motosiklet, kontrolden çıkıp devrildi.

Kaza yapan vicdansız evlat, yaralı annesini bırakıp kaçtı

YARALANAN ANNESİNİ BIRAKIP KAÇTI

Kazada oğlunun arkasında oturan Safinaz K., motosikletten düştü. Oktay K. de motosiklete binip, annesini yaralı halde bırakarak kaçtı. İhbarla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Safinaz K., polise sürücünün oğlu Oktay K. olduğunu ve kendisini bırakıp gittiğini söyledi. Safinaz K., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Keşan Devlet Hastanesi'nde kaldırıldı. Polis, Oktay K.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaza yapan vicdansız evlat, yaralı annesini bırakıp kaçtı
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Kaynak: DHA

İspat Cami Mahallesi, Keşan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne'de motosikletle kaza yapan oğul, yaralı annesini bırakıp kaçtı! - Son Dakika

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