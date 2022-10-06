Kazada oğlunun arkasında oturan Safinaz K., motosikletten düştü. Oktay K. de motosiklete binip, annesini yaralı halde bırakarak kaçtı. İhbarla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Safinaz K., polise sürücünün oğlu Oktay K. olduğunu ve kendisini bırakıp gittiğini söyledi. Safinaz K., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Keşan Devlet Hastanesi 'nde kaldırıldı. Polis, Oktay K.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA

İspat Cami Mahallesi, Keşan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Edirne'de motosikletle kaza yapan oğul, yaralı annesini bırakıp kaçtı! - Son Dakika

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