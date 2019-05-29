Son Dakika Haberleri: Motosikletten düşen çocuk hastanelik oldu
Son Dakika Güncel Haber

Motosikletten düşen çocuk hastanelik oldu

38 dakika önce

Konya'nın Kulu ilçesinde bir yakınının motosikletini çalıştırarak hareket ettiren 9 yaşındaki çocuk, motosikletin devrilmesi sonucu yaralandı.

Motosikletten düşen çocuk hastanelik oldu, System.String[]
Konya'nın Kulu ilçesinde bir yakınının motosikletini çalıştırarak hareket ettiren 9 yaşındaki çocuk, motosikletin devrilmesi sonucu yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Celep Mahallesinde bir yakınına ait motosikleti çalıştırıp gezmek isteyen 9 yaşındaki S.K., direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosikletin devrilmesi sonucu yaralandı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine yaralı çocuk, olay yerine sevk edilen ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 10:03 Kaynak: İHA
Celep, Kulu, Konya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



6 çocuk 15 torun sahibi cinsel istismar sanığı: Bana tuzak kurdular Çocuk istismarını anlatan kitapta bulunan iğrenç satırlar, sosyal medyada büyük tepki topladı Ünlü isimler, pedofili ifadeler içeren kitaba sessiz kalmadı! Çocuk sahibi olmak isteyen eski hakim ve 2 kızı dolandırıcı kurbanı oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.5.2019 10:41:10. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Motosikletten düşen çocuk hastanelik oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]