Motosikletten düşen genç hayatını kaybetti - Son Dakika
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Motosikletten düşen genç hayatını kaybetti

1 saat önce

İzmir'in Buca ilçesinde, otoyolda seyir halindeyken henüz belirlenemeyen sebepten dolayı kullandığı motosikletin direksiyon hakimiyetini kaybederek yola savrulan genç, olay yerinde yaşamını yitirdi.

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İzmir'in Buca ilçesinde, otoyolda seyir halindeyken henüz belirlenemeyen sebepten dolayı kullandığı motosikletin direksiyon hakimiyetini kaybederek yola savrulan genç, olay yerinde yaşamını yitirdi.


Kaza, gece saatlerinde İzmir Çevreyolu 6. Sanayi Sitesi yakınında meydana geldi. İddiaya göre, 35 NL 135 plakalı motosikleti ile Gaziemir istikametinden Buca yönüne gitmekte olan Haldun Aydoğdu (24), henüz belirlenemeyen sebepten dolayı direksiyon hakimiyetini kaybederek yola savruldu. Ağır yaralanan gencin durumunu gören çevredeki sürücüler, olayı polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontroller neticesinde Aydoğdu'nun yaşamını yitirdiği tespit edildi.


Öte yandan, polis ekiplerince kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, savcının incelemesinin ardından gencin cansız bedeni İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. - İZMİR

İzmir, Buca, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 05:25 Kaynak: İHA
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