Son Dakika Haberleri: Motosikletten düşen kişi yaşamını yitirdi
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Motosikletten düşen kişi yaşamını yitirdi

27 dakika önce

ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesine bağlı Külcüler köyünde, meyve bahçesine giderken motosikletten düşen Berhan Özçelik (60), yaşamını yitirdi.

Motosikletten düşen kişi yaşamını yitirdi, System.String[]
ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesine bağlı Külcüler köyünde, meyve bahçesine giderken motosikletten düşen Berhan Özçelik (60), yaşamını yitirdi.
İlçeye 20 kilometre uzaklıktaki Külcüler köyünde yaşayan evli ve 2 çocuk babası Berhan Özçelik, meyve bahçesine gitmek için plakasız motosikletiyle yola çıktı. Bir süre sonra Özçelik'in kullandığı motosiklet sürücüsünün kontrolünden çıktı. Özçelik motosikletten düşüp yola savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Özçelik, Bayramiç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Berhan Özçelik doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.


Bayramiç, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 03:50 Kaynak: DHA
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