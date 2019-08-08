Son Dakika Haberleri: Motosikletten düşen Satılmış, halk otobüsünün altında kalarak öldü
Son Dakika Güncel Haber

Motosikletten düşen Satılmış, halk otobüsünün altında kalarak öldü

25 dakika önce

ÇANKIRI'da, devrilen motosikletten düşen 11 yaşındaki Satılmış Nabioğlu, halk otobüsünün altında kalarak hayatını kaybetti.

Motosikletten düşen Satılmış, halk otobüsünün altında kalarak öldü, System.String[]
ÇANKIRI'da, devrilen motosikletten düşen 11 yaşındaki Satılmış Nabioğlu, halk otobüsünün altında kalarak hayatını kaybetti.
Kaza, akşam saatlerinde Çankırı- Kastamonu karayolu üzerinde meydana geldi. Kamil Nabioğlu yönetimindeki 18 AAD 931 plakalı motosiklet, iddiaya göre ışıklı kavşakta kalkış yapan 18 AY 355 plakalı halk otobüsü ile bir otomobilin arasından geçtiği sırada, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi. Motosiklet sürücüsü ile yeğeni Satılmış Nabioğlu, yol ortasına düştü. Nabioğlu, bu sırada hareket halindeki halk otobüsünün altında kaldı. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri, Nabioğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Hafif yaralanan motosiklet sürücüsü Kamil Nabioğlu ise Çankırı Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.
Haberi alarak olay yerine gelen Satılmış Nabioğlu'nun yakınları, sinir krizi geçirdi. Kaza nedeniyle Çankırı-Kastamonu karayolu yaklaşık bir saat ulaşıma kapandı. Nabioğlu'nun cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Çankırı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Otobüs sürücüsü Selahattin K. ise gözaltına alındı.


Motosiklet, Kastamonu, Çankırı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 11:00 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yol kenarında mola veren aileye otomobil çarptı: 1 ölü 10 yaralı
AFAD, Denizli'de 56 tane deprem olduğunu açıkladı Kurban pazarında ilginç olay! Pazarlık ettiği adamın parmaklarını kırdı Milli Savunma Bakanı Hulisi Akar'dan Kıbrıs açıklaması: Hiçbir oldu bittiye müsaade etmeyeceğiz

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.8.2019 23:26:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Motosikletten düşen Satılmış, halk otobüsünün altında kalarak öldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]