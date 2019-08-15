Motosikletten düşen sürücü hayatını kaybetti
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Samsun'un Bafra ilçesinde motosikletten düşen sürücü, kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Samsun Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 09:44 Kaynak: AA
'un Bafra
ilçesinde motosikletten düşen sürücü, kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Hüseyin Büyükay (55) kullandığı 55 NJ 595 plakalı motosikletle İshaklı Mahallesi Cevher Dudayev
Bulvarı'nda dengesini kaybederek düştü. Ağır yaralanan Büyükay, ambulansla Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Buradaki müdahalesinin ardından ambulans helikopterle Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Büyükay müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
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