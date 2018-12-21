Motosikletten Düşen Sürücü Yaralandı
1 saat önce
Adıyaman'da dengesini kaybederek motosikletten düşen sürücü yaralandı.
Adıyaman
'da dengesini kaybederek motosikletten düşen sürücü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Mustafa Çalışkan
, Yeni Sanayi Mahallesi Karayolları Kavşağı civarında kullandığı 02 AAD 470 plakalı motosikletten direksiyon hakimiyetini kaybederek düştü.
Yaralanan motosiklet sürücüsü, 112 Acil Servis
ekiplerince Adıyaman Üniversitesi
Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 06:07 Kaynak: AA
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