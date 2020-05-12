Motosikletten düşen sürücü yaralandı - Son Dakika

Motosikletten düşen sürücü yaralandı

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosiklet devrildi. Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kaza öğlen saatlerinde Müftü Mahallesi İbrahim Efe caddesinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre Dursun K. idaresinde ki 67 LY 475 plakalı motosiklet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada bacağından ve kollarından yaralanan Dursun K. için vatandaşlar 112 sağlık ekiplerine bilgi verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya burada müdahalede bulundu. Kazada motosiklet hasar görmezken, yaralan sürücü daha sonra ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Kdz Ereğli ilçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik polisleri kaza hakkında rapor tutarken, motosiklet yoldan kaldırılarak yol trafiğe açıldı.

Savcılık kaza ile ilgili olarak soruşturma başlattı.