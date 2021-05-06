Motosikletten düşen sürücü yaralandı - Son Dakika

Bilecik'te seyir halindeki motosikletten düşen sürücü yaralandı.

Edinilen bilgilere göre; Atatürk Bulvarı Tepebaşı istikametinden seyir halinde olan 41 AEF 454 plakalı motosiklet sürücüsü Rıza Ö., bankalar mevkiine gelmeden aracını kaydırarak devirdi. Kazada motosikletten düşen sürücü yaralanırken, Rıza O., ardından yerine gelen 112 Acil servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK