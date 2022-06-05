Motosikletten düşen sürücü yaralandı - Son Dakika
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Motosikletten düşen sürücü yaralandı

05.06.2022 21:11
Motosikletten düşen sürücü yaralandı

Mersin'in Erdemli ilçesinde kayan motosikletin üzerinden düşen sürücü yaralandı.

Mersin'in Erdemli ilçesinde kayan motosikletin üzerinden düşen sürücü yaralandı.

Kaza ilçeye bağlı Limonlu Mahallesi Burçalanı Mevkisinde, Mersin Antalya D-400 karayolunun Mersin istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 33 AET 161 plakalı motosikletin sürücüsü, yoğun trafikte önünde ani fren yapan otomobile çarpmamak için manevra yaptığı sırada kayarak düştü. Asfalt zemine düşen sürücü yaralandı. Çevredekilerin haber vermesiyle kaza yerine jandarma ve 112 ekipleri çağrıldı. Çevredekilerinde yardımıyla ambulansa alınan sürücü ilçe devlet hastanesi acil servisine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme sürüyor. - MERSİN

Motosikletten düşen sürücü yaralandı
Motosikletten düşen sürücü yaralandı

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Kaynak: İHA

Antalya, Mersin, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Motosikletten düşen sürücü yaralandı - Son Dakika

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