Motosikletten düşen yaralı kadını örtü ile güneşten korumaya çalıştılar - Son Dakika
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Motosikletten düşen yaralı kadını örtü ile güneşten korumaya çalıştılar

01.09.2022 02:43

Motosikletten düşen yaralı kadını örtü ile güneşten korumaya çalıştılar Edirne'de kadınlar, motosikletten düşen yaralı genci ambulans gelene kadar örtü ile güneşten korurken diğer yandan da, yaralarını temizlediler, soğuk suları başına koyup yardım ettiler.

Motosikletten düşen yaralı kadını örtü ile güneşten korumaya çalıştılar

EDİRNE - Edirne'de kadınlar, motosikletten düşen yaralı genci ambulans gelene kadar örtü ile güneşten korurken diğer yandan da, yaralarını temizlediler, soğuk suları başına koyup yardım ettiler.

Edirne'nin Saraçlar Caddesi'nde seyreden motosiklet sürücüsü genç, güvercinlere çarpmamak için ani manevra yapınca motosikletten düştü. Caddede açtıkları stantlarda el emeği ürünlerinin satışını yapan kadınlar, gencin yaralı halde yerde yattığını görünce tezgahlarında bulunan örtüyle gölge yaparak genci güneşten korudular. Caddeden geçen kadınlar, yaralı gencin yanına gelip kollarındaki yaraları temizledi. Marketten aldıkları soğuk suları gencin başına koyan ve yüzünü yıkan kadınlar da, yaralı gençle konuşup moral verdi. Yaralı genç, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

"Yaralı kardeşimize annelik yaptık"

Ambulans gelene kadar yaralı gencin başında örtü ile gölge yapan Nazmiye Tokat, "Yardımcı olmaya çalıştım kollarındaki yaraları temizledim. Arkadaşımın tezgahında bulunan çarşafı aldım gölgelik olarak kullandık. Teyzemle birlikte onu açıp yaralı kardeşimizi güneşten koruduk. Yaralı kişi bizim çocuğumuz da olabilir. Annesi olsaydı aynı şeyi yapardı bizde ona annelik yaptık" dedi. Örtüyü tutup yardımcı olan Hanife Güzel de, hem annelik hem de vatandaşlık görevi yaptıklarını söyledi.

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Kaynak: İHA

Saraçlar Caddesi, Motosiklet, Edirne, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Motosikletten düşen yaralı kadını örtü ile güneşten korumaya çalıştılar - Son Dakika

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