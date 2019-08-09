Son Dakika Haberleri: Motosikletten düştü, otobüsün altında can verdi
Son Dakika Güncel Haber

Motosikletten düştü, otobüsün altında can verdi

54 dakika önce

Çankırı'da ışıkta beklerken devrilen motosikletten düşen 11 yaşındaki çocuk, o esnada hareket eden otobüsün altında kalarak hayatını kaybetti.

Motosikletten düştü, otobüsün altında can verdi, System.String[]
Çankırı'da ışıkta beklerken devrilen motosikletten düşen 11 yaşındaki çocuk, o esnada hareket eden otobüsün altında kalarak hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre, Işıklı Kavşakta kırmızı ışıkta duran otomobil ile halk otobüsü arasına giren Kamil N.'nin kullandığı motosiklet kontrolden çıkarak devrildi. Motosikletten düşen 11 yaşındaki Satılmış N. o esnada hareket eden halk otobüsünün altında kaldı. Olay yerine gelen 112 ekipleri çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemenin ardından çocuğun cenazesi Çankırı Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
(Hilmi Çelikel/İHA)
Çankırı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 12:00 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



1,5 tonluk 'S-400' isimli boğa, 17 bin 250 TL'ye satıldı
Yol kenarında mola veren aileye otomobil çarptı: 1 ölü 10 yaralı Kırık rögar kapağına basan küçük çocuk, kanalizasyona düştü ABD Dışişleri, "Müşterek Harekat Merkezi" mutabakatından memnun olduklarını açıkladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.8.2019 00:54:54. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Motosikletten düştü, otobüsün altında can verdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]