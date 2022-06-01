Motosikletten düşüp beyin kanaması geçirdi...Kaza anı kamerada - Son Dakika
Üye Girişi

Motosikletten düşüp beyin kanaması geçirdi...Kaza anı kamerada

01.06.2022 02:47

Motosikletten düşüp beyin kanaması geçirdi.

Motosikletten düşüp beyin kanaması geçirdi...Kaza anı kamerada

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde motosikletten düşme sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralının, beyin kanaması geçirdiği ve yoğun bakım ünitesine kaldırıldığı bildirildi. Kaza güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kaza yapay şelale kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fahri Güven'in kullandığı 07 ABT 319 plakalı motosikletin Antalya Caddesi Yapay Şelale kavşağında yolun sağ tarafına devrildi. Kazada, başını kaldırıma çarpan ve kaskı bulunmayan motosiklet sürücüsü, 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazadan dolayı önemli bir şeyinin olmadığı belirlenen Fahri Güven'in tansiyona bağlı beyin kanaması geçirdiği ve yoğun bakım ünitesine kaldırılarak tedavisine devam edildiği bildirildi.

Motosikletten düşüp beyin kanaması geçirdi...Kaza anı kamerada
Motosikletten düşüp beyin kanaması geçirdi...Kaza anı kamerada
Motosikletten düşüp beyin kanaması geçirdi...Kaza anı kamerada
Motosikletten düşüp beyin kanaması geçirdi...Kaza anı kamerada

İlgili Haberler
YORUMLAR
500
Seyir halindeyken motosikletten düştü, başını yere vurarak beyin kanaması geçirdi Seyir halindeyken motosikletten düştü, başını yere vurarak beyin kanaması geçirdi Seyir halindeki tüp kamyonetinin önüne böyle atladı Seyir halindeki tüp kamyonetinin önüne böyle atladı
Kaynak: İHA

Manavgat, Antalya, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Motosikletten düşüp beyin kanaması geçirdi...Kaza anı kamerada - Son Dakika


Son Dakika
00:50 Baba, 7 yaşındaki oğlunu öldürüp 3 yaşındaki oğlunu yaraladıktan sonra kendini iple asarak intihar etti
00:48 Doğal gazda konut abonelerine yüzde 30, sanayi abonelerine ise yüzde 40 zam geldi
00:24 MetroPOLL'ün mayıs ayı anketinin sonuçları açıklandı! Zafer Partisi yüzde 1.8 oy alarak en çok oy toplayan altıncı parti oldu
00:00 Kılıçdaroğlu'na yumruk atan Osman Sarıgül'e hapis cezası verildi
23:58 Türkiye'ye girişlerde 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporu zorunluluğu kaldırıldı
23:55 Fİrari iş adamı Galip Öztürk Gürcistan'da gözaltına alındı
23:52 Bebek'teki cinsel ilişki olayında adam tutuklanırken, kadının akli dengesinin yerinde olmadığı tespit edilerek hastaneye sevk edildi
23:47 Antalya'da çıplak dolaşan kadınla ilgili valilik açıklama yaptı: Yüzde 70 zihinsel engelli raporu var
22:35 Bebek'ten sonra bir skandal da Antalya'dan! Bir kadın caddede çırılçıplak yürüdü
22:12 İstanbul Valiliği, Galata Kulesi önünde kendini yakan kişiyle ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2022 03:05:14. #1.11#
SON DAKİKA: Motosikletten düşüp beyin kanaması geçirdi...Kaza anı kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement