Motosikletten fırladı, 10 metreden aşağı yuvarlandı - Son Dakika
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Motosikletten fırladı, 10 metreden aşağı yuvarlandı

17.10.2022 07:42

Motosikletten fırladı, 10 metreden aşağı yuvarlandı Bursa'da motosikletiyle viraja hızlı giren 18 yaşındaki genç, sürüş kontrolünü kaybedince motordan savrularak viyadükten aşağı yuvarlandı.

Motosikletten fırladı, 10 metreden aşağı yuvarlandı

BURSA - Bursa'da motosikletiyle viraja hızlı giren 18 yaşındaki genç, sürüş kontrolünü kaybedince motordan savrularak viyadükten aşağı yuvarlandı. Bariyerlere çarparak durabilen genç ağır yaralandı.

Kaza, merkez Nilüfer ilçesi, Barış Mahallesi, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gökhan Bulut yönetimindeki 16 AUK 065 plakalı motosiklet, Fatih Sultan Mehmet Köprülü Kavşağı'nda aşırı hız nedeniyle virajı alamayarak kontrolden çıkıp kaldırıma çarptı. Çarpmanın etkisiyle motordan savrulan 18 yaşındaki genç, 10 metrelik viyadükten aşağı yuvarlandı. Ağaç ve bariyere çarparak duran genci gören çevredekiler hemen yanına koşarak durumu 112 Acil Çağrı Merkez'ine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Bulut'u olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Çekirge Devlet Hastanesine sevk etti.

Polis ekipleri kazayla ilgili çalışma başlatırken, hastaneye kaldırılan Bulut'un hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

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Kaynak: İHA

Fatih Sultan Mehmet, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Motosikletten fırladı, 10 metreden aşağı yuvarlandı - Son Dakika

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