Son Dakika Haberleri: Motosikletten Hırsızlık Anı Kaydedildi

Motosikletten Hırsızlık Anı Kaydedildi

1 saat önce

Fatih'te park halindeki motosikletten hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Motosikletten Hırsızlık Anı Kaydedildi, System.String[]
Fatih'te park halindeki motosikletten hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 10 Şubat gece saatlerinde Akşemsettin Mahallesi üzerinde park halindeki motosikletten hırsızlık şikayeti üzerine çalışma başlattı. Olay yeri çevresindeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelinin kimliğini tespit etti.

Polis, şüpheli L.D'yi Sarıgüzel Caddesi'nde gözaltına aldı. Şüphelinin kaldığı otel odasında yapılan aramada, motosikletten çalınan mont ve güneş gözlüğü ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerini ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Güvenlik kamerasına yansıyan olayda, şüphelinin kaldırımdan yürüdüğü sırada park halindeki motosikleti fark edip durma, motosikletin koltuğunu kaldırarak bagajdaki eşyaları alıp yoluna devam etme anları görülüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 10:25 Kaynak: AA

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü, Fatih, 3. Sayfa
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