Son Dakika Haberleri: Motosikletten savrulan polis, dolmuşun altında kalıyordu...Kaza anı kamerada
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Motosikletten savrulan polis, dolmuşun altında kalıyordu...Kaza anı kamerada

21 dakika önce

Motosikletten savrulan polis, dolmuşun altında kalıyordu.

Motosikletten savrulan polis, dolmuşun altında kalıyordu...Kaza anı kamerada
Motosikletli yunus polisine otomobilin çarptığı kaza güvenlik kamerasında
DENİZLİ - Denizli'de yunus polisinin kullandığı motosiklete sinyal vermeden dönüş yapmak isteyen otomobil çarptı. Kazada savrulan polis memuru ise karşıdan gelen dolmuşun altında kalmaktan son anda kurtuldu.
Olay, Pamukkale ilçesi Topraklık Mahallesi'nde meydana geldi. Kullandığı 20 A 4762 plakalı motosikleti ile seyir halinde olan M.A. isimli yunus ekiplerinde görevli polise, sağa dönmek istediği sırada aynı yöne dönmek isteyen ve iddialara göre sinyal vermeyen Tuncay T. idaresindeki 20 GP 079 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisi ile motosiklet üzerinden savrulan polis memuru yere düştü. Polis, karşı yönden gelen ve şehir içi yolcu taşımacılığı yapan dolmuşun altında kalmaktan son anda kurtuldu. Kazayı gören dolmuş şoförü bir anda yönünü değiştirerek durdu.
Kazanın ardından çok sayıda polis ekibi ve 112 Acil servis ekibi olay yerine sevk edildi. Polis memuru M.A., ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Polisin kol ve bacağında ciddi olmayan yaralanma olduğu ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaza nedeniyle bir süre aksayan trafik, motosiklet ile otomobilin yoldan kaldırılması ile yeniden açıldı.
Kazaya karışan otomobil sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Motosikletten savrulan polis, dolmuşun altında kalıyordu...Kaza anı kamerada
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 08:05 Kaynak: İHA
Polis, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Silahını temizlerken kendisini vuran polis öldü Genç polis tabancasını temizlerken canından oldu Sabiha Gökçen yolundaki tünelde feci kaza! Ortalık savaş alanına döndü Zorunlu trafik sigortasının yeni teminat tutarları belli oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.7.2019 20:26:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Motosikletten savrulan polis, dolmuşun altında kalıyordu...Kaza anı kamerada
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]