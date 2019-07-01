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Motosikletten savrulup köprüden aşağıya uçtu

14 dakika önce

Manisa Turgutlu'da meydana gelen kazada motosiklet duran araca arkadan çarptı, kazada motosikletin arka koltuğunda oturan şahıs yaklaşık 5 metrelik köprüden aşağıya düştü.

Motosikletten savrulup köprüden aşağıya uçtu, System.String[]
Manisa Turgutlu'da meydana gelen kazada motosiklet duran araca arkadan çarptı, kazada motosikletin arka koltuğunda oturan şahıs yaklaşık 5 metrelik köprüden aşağıya düştü. Kazada motosiklet sürücüsü ve köprüden düşerek yaralanan şahıs ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde Selvilitepe Mahallesi Mimar Sinan Caddesi üzerinde meydana gelen kazada sanayi sitesinden Selvilitepe Mahallesine seyir halinde olan Yasin D.(26) yönetimindeki 45 EK 796 plakalı motosiklet sağ şeritte park halinde bulunan 35 R 0197 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü Y.D. ile motosikletin arka koltuğunda bulunan ve çarpmanın etkisiyle savrularak 5 metrelik köprüden aşağıya düşen Tolga A.(19) yaralandı.

Kazada motosiklet sürücüsü ve köprüden düşerek yaralanan şahıs ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

2 yaralının durumlarının ağır olduğu öğrenilirken, polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. - MANİSA
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 09:03 Kaynak: İHA
Mimar Sinan Caddesi, Turgutlu, Manisa, 3. Sayfa
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