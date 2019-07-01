Motosikletten savrulup köprüden aşağıya uçtu
1 saat önce
Manisa Turgutlu'da seyir halindeki motosiklet duran araca arkadan çarptı.
Manisa Turgutlu
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 09:20 Kaynak: İHA
'da seyir halindeki motosiklet duran araca arkadan çarptı. Feci kazada motosikletin arka koltuğunda oturan şahıs yaklaşık 5 metrelik köprüden aşağıya düştü. Manisa'nın Turgutlu ilçesinde Selvilitepe Mahallesi Mimar Sinan Caddesi
üzerinde meydana gelen kazada sanayi sitesinden Selvilitepe Mahallesine seyir halinde olan Yasin D.(26) yönetimindeki 45 EK 796 plakalı motosiklet sağ şeritte park halinde bulunan 35 R 0197 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü Y.D. ile motosikletin arka koltuğunda bulunan ve çarpmanın etkisiyle savrularak 5 metrelik köprüden aşağıya düşen Tolga A.(19) yaralandı. Kazada motosiklet sürücüsü ve köprüden düşerek yaralanan şahıs ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. 2 yaralının durumlarının ağır olduğu öğrenilirken, polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.
(İHA)
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