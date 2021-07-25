Motosikletten tabancayla ateş açıldı; kadın ve çocuklar sağa sola kaçıştı - Son Dakika

ADANA'da, üzerinde 2 kişinin bulunduğu motosikletten tabancayla rastgele ateş açıldı. Silah sesleriyle kadın ve çocukların panik içinde sağa sola kaçışması kameraya yansıdı.

Olay, 22 Temmuz günü saat 23.00 sıralarında Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde meydana geldi. Çukurova Caddesi'nde hareket halindeki motosiklette bulunan 2 kişiden biri, tabancayla rastgele ateş açtı. Silah sesleriyle birlikte çevredeki kadın ve çocuklar, sağa sola kaçıştı. O anlar, bölgedeki güvenlik kameralarına yansıdı.İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.