Son Dakika Haberleri: Motovento bu defa Minik Kalplere umut oluyor
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Motovento bu defa Minik Kalplere umut oluyor

46 dakika önce

Aydın Nazilli'de 16 yıl önce faaliyetlerine başlayan Uğur Motorlu Araçlar, sosyal sorumluluk projeleri ile umut oluyor.

Motovento bu defa Minik Kalplere umut oluyor, System.String[]

Aydın Nazilli'de 16 yıl önce faaliyetlerine başlayan Uğur Motorlu Araçlar, sosyal sorumluluk projeleri ile umut oluyor. Uğur Motorlu Araçlar bünyesinde yer alan Motovento ile bu defa Minik Kalplerin Umudu Olmaya Var Mısın Derneği'ne katkı sağlanacak.


Uğur Motorlu Araçlar bünyesinde, motosiklet aksesuar ve yedek parçalarının satışını gerçekleştiren Motovento, geliri Minik Kalplerin Umudu Olmaya Var Mısın Derneği'ne bağışlanmak üzere özel bir tasarımla boyunluk üretti. 2017 yılında lösemili ve kanserli çocukların umudu olmak için kurulmuş olan derneğe, Motovento Markası da özel olarak hazırlatıp satışı sunduğu boyunluk (buff) tasarımları ile çocuklara umut olacak.


Motovento satış mağazalarının yanında www.motovento.com web sitesinden satın alınacak buff modellerinin geliri ile lösemili ve kanserli çocuklara destek olunacağını belirten Uğur Motorlu Araçlar Pazarlama yetkilisi, "Kurum olarak rutin faaliyetlerimizin yanında sosyal sorumluluk projelerine büyük önem veriyoruz. Bu kapsamda kanserli çocuklara destek veren 'Minik Kalplerin Umudu Olmaya Var Mısın Derneği' yararına özel bir boyunluk üretip satışa sunuyoruz. Motosiklet Kültürü'nde motosiklet sadece bir ulaşım aracı değildir. İhtiyacı olan herkesin yardımına koşmaktır. Bu proje ile camia olarak ihtiyacı olan çocuklara yardım etmek istiyoruz" dedi. - AYDIN

Motosiklet, Nazilli, Aydın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 05:03 Kaynak: İHA
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