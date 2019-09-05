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Motovento MXGP'ye sponsor oldu

1 saat önce

Geçen sene Türkiye'de ilk kez gerçekleştirilen ve bu sene de Afyonkarahisar'da gerçekleştirilecek olan Dünya Motokros Şampiyonası'nda (MXGP) Uğur Motorlu Araçlar'ın Motovento markası da yerini aldı.

Motovento MXGP'ye sponsor oldu, System.String[]

Geçen sene Türkiye'de ilk kez gerçekleştirilen ve bu sene de Afyonkarahisar'da gerçekleştirilecek olan Dünya Motokros Şampiyonası'nda (MXGP) Uğur Motorlu Araçlar'ın Motovento markası da yerini aldı.


6-7-8 Eylül 2019 tarihlerinde MXGP'de dünyaca ünlü markaları ile alanda olacak Motovento, Alpinestars, Akrapovic, Ipone ve Airoh ürünlerini Motovento Tırı'nın içerisinde yakından inceleme ve alışveriş yapma fırsatını sunuyor.


Dünyadaki OFF-ROAD Motor Sporları arasındaki en popüler etkinlik olan MXGP, geçen yıl olduğu gibi Dünya Motokros Şampiyonası'nın 17.'nci ayağı olan Avrupa Şampiyonası finali ve yine ilk defa Dünya Kadınlar Şampiyonası'nın finali MXGP ve MX2 Afyonkarahisar'da yapılacak. 200'ün üzerinde sporcuya ev sahipliği yapacak. Üç gün boyunca yarışın dışına eğlence ve etkinliklerin de olacağı belirtildi. - İSTANBUL

Türkiye, Eylül, Afyon, Spor

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 09:17 Kaynak: İHA
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