Motul ve Glickenhaus yeni bir ortaklığa imza attı - Son Dakika

Motul, Amerikan otomobil üreticisi Scuderia Cameron Glickenhaus ile 360 derece ortaklığa giriyor.

Bu ortaklık, markanın dayanıklılık yarışlarındaki heyecan verici yeni projesi Hypercar'ın teknik gelişiminin yanı sıra üreticinin yol ve arazi araçları ile, tüm diğer yarış ve yol otomobili modellerinin gelişimini içeriyor.

Motul'ün ürettiği 300V Motorsporları serisi, Glickenhaus tarafından FIA WEC yarışlarında kullanılacak. Motul'ün bu lider serisindeki tüm ürünler güvenilirliklerini, performanslarını ve kaliteli mühendisliklerini başarıyla kanıtladılar ve Motul'ün uzmanları, 2021'de en iyi pilotlar piste çıktığında, araçtan maksimum performansı alabilmeleri için, motor geliştiricileri ile birlikte çalışıyorlar.

Ayrıca, Motul bu ortaklık kapsamında Glickenhaus'a tüm modellerinin ilk dolumu için yüksek performanslı bir sıvı serisi de sağlayacak. Glickenhaus ise yüksek performanslı spor SCG 004S modelinin ve SCG Boot arazi araçlarının sahiplerine ürün kullanımları için Motul'ü tavsiye edecek ve böylece bu otomobiller Motul'ün Dakar gibi zorlu yarışlardaki son derece başarılı deneyimlerinden yararlanmış olacak.

Motul'ün Değerlerden Sorumlu Genel Müdürü Nicolas Zaugg yaptığı açıklamasında "FIA WEC ve Le Mans 24 Saat Yarışları'nın resmi madeni yağ ortağı ve ayrıca Gibson tarafından LMP2 kategorisinde kullanılan tüm V8 motorları için tavsiye edilen yağ tedarikçisi olmak, Motul'ün dayanıklılık yarışlarına olan bağlılığını şüphesiz kanıtlıyor. Ancak, yeni Hypercar kategorisi portföyümüzde eksikti ve bu eksiklik Glickenhaus ile ortaklığımızla birlikte tamamlandı. Hypercar kategorisine dahil olan Glickenhaus ekibinin temsil ettiği insana özgü maceranın yanı sıra böylesine büyük bir teknik zorluğun parçası olmaktan heyecan duyuyoruz. En iyi uzmanlarımız, otomobilin son haline ulaşması için Glickenhaus ekibi ile yakın bir şekilde çalışıyor ve birlikte tecrübe edeceğimiz deneyimin yalnızca gelecekteki Glickenhaus yarış modellerine değil, aynı zamanda onların yol araçlarına ve arazi araçlarına da fayda sağlayacak olması bizim için çok önemli. Bu yılki WEC sezonunda iki Glickenhaus 007 LMH otomobilinin yarıştığını görmek için sabırsızlanıyoruz!" diye belirtti.

Glickenhaus Racing Başkanı James Glickenhaus ise "Yol ve yarış araçlarımıza harika Motul yağlayıcıları sağlamak için Motul ile uzun süreli bir işbirliğine başladığımız için oldukça heyecanlıyım. Motul'ün teknik uzmanlarının, ürünleri araçlara göre özelleştirmek için, bizim mühendislerimizle Baja'dan Nürburgring'e, WEC'den Le Mans'a, Paris'ten Dakar'a sürer gibi birlikte çalışmalarından çok mutluyum. Koleksiyon otomobillerimizden Ford MK-IV, Ferrari P 3/4 ve Ferrari 412P 'nin 1967'de Le Mans 'da birbirlerine karşı yarıştıklarını ve Motul'ün bu yarışın sponsoru olduğunu hatırlıyorum. Le Mans'da, üst sınıfta adımızın yazılı olduğu bir otomobille Motul sponsorluğunda yarışmak, bir hayalin gerçeğe dönüşmesi. "dedi