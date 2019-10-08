Son Dakika Haberleri: Moulin Rouge 130. yılında sokağa taştı: Kankan dansıyla yıl dönümü kutlandı
Son Dakika Dünya Moulin Rouge 130. yılında sokağa taştı: Kankan dansıyla yıl dönümü kutlandı

Moulin Rouge 130. yılında sokağa taştı: Kankan dansıyla yıl dönümü kutlandı

29 dakika önce

Fransızların 18. yüzyıldan beri devam eden ünlü kabaresi Moulin Rouge 130. yaş gününü başkent Paris'in sokaklarında kankan dansı yaparak kutladı.

Moulin Rouge 130. yılında sokağa taştı: Kankan dansıyla yıl dönümü kutlandı, System.String[]

Fransızların 19. yüzyıl sonlarından beri devam eden ünlü kabaresi Moulin Rouge 130. yaş gününü başkent Paris'in sokaklarında kankan dansı yaparak kutladı.


Moulin Rouge kaberesinin bulunduğu Pigalle mahallesinde 60 kadın dansçı ücretsiz bir gösteri yaptı. Dansçılar gösterilerine kabarenin bundan 130 yıl önce ilk kez kapılarını açtığı akşam saat 20: 00'de başladı.

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Paris, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 06:06 
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